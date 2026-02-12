Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

958,50EUR -201,70EUR -17,38%
Adyen B.V. Parts Sociales

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

12.02.2026 14:01:03

Adyen BV Parts Sociales Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Halbjahr mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsabwickler habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, während der Ausblick auf das Jahr 2026 unter dem Analystenkonsens liege, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Das Unternehmen bleibe aber eins von extrem hoher Wachstumsdynamik./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 450,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
961,00 € 		Abst. Kursziel*:
154,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
958,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
155,61%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

