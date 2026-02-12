AB InBev Aktie

67,94EUR 2,98EUR 4,59%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 14:52:08

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,18 € 		Abst. Kursziel*:
8,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,45%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten