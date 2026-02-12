NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he



