AB InBev Aktie
|67,94EUR
|2,98EUR
|4,59%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
12.02.2026 14:52:08
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67,18 €
|
Abst. Kursziel*:
8,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,45%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse