Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Nach einem operativ und kursseitig lustlosen Jahr 2025 sei die Aktie gut ins neue Jahr gestartet, schrieb Callum Elliott am Donnerstag nach Zahlen. Der Konsumgütersektor profitiere in der Branchenbrotration von der Anlegersuche nach geringeren KI-Gefahren. Die Kursgewinne hätten aber die Latte für den Geschäftsbericht hoch gelegt. Der Ausblick könnte da etwas enttäuschen./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
