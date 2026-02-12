Ahold Delhaize Aktie
|38,40EUR
|-0,04EUR
|-0,10%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
12.02.2026 14:04:55
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst William Woods attestierte dem Einzelhändler am Mittwochabend nach starken Zahlen vor allem verbesserte US-Trends. Für 2026 seien die Aussichten allerdings durchwachsen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / UTC
