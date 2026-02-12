NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst William Woods attestierte dem Einzelhändler am Mittwochabend nach starken Zahlen vor allem verbesserte US-Trends. Für 2026 seien die Aussichten allerdings durchwachsen./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.