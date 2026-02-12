Ahold Delhaize Aktie

38,40EUR -0,04EUR -0,10%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

12.02.2026 14:04:55

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst William Woods attestierte dem Einzelhändler am Mittwochabend nach starken Zahlen vor allem verbesserte US-Trends. Für 2026 seien die Aussichten allerdings durchwachsen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
38,30 € 		Abst. Kursziel*:
-0,78%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,04%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

