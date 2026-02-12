AB InBev Aktie
|67,40EUR
|2,44EUR
|3,76%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
12.02.2026 14:00:35
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2025 sei solide beendet worden, schrieb Trevor Stirling am Donnerstag. Die Schuldenquote seien das einzige Haar in der Suppe./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:17 / UTC
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
66,66 €
|
Abst. Kursziel*:
23,01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,66%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse