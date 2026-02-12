NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht habe einige rote Flaggen gehisst, schrieb Luca Solca am Mittwochabend. Er wies unter anderem darauf hin, dass der Verkauf von Smartbrillen an Zwischenhändler dem Abverkauf an die Endkunden deutlich vorweg gelaufen sei./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC



