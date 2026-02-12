EssilorLuxottica Aktie
|265,20EUR
|-16,20EUR
|-5,76%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht habe einige rote Flaggen gehisst, schrieb Luca Solca am Mittwochabend. Er wies unter anderem darauf hin, dass der Verkauf von Smartbrillen an Zwischenhändler dem Abverkauf an die Endkunden deutlich vorweg gelaufen sei./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC
