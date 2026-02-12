EssilorLuxottica Aktie

265,20EUR -16,20EUR -5,76%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

12.02.2026 14:04:07

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht habe einige rote Flaggen gehisst, schrieb Luca Solca am Mittwochabend. Er wies unter anderem darauf hin, dass der Verkauf von Smartbrillen an Zwischenhändler dem Abverkauf an die Endkunden deutlich vorweg gelaufen sei./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
267,10 € 		Abst. Kursziel*:
-6,40%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
265,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,73%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

