HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 17 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die Banken aus den Benelux-Ländern seien die Perspektiven unterschiedlich, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Montag vorliegenden Studie. Die ING habe die besten Voraussetzungen, um 2025 mit dem Nettozinsergebnis die Konsenserwartungen zu übertreffen. Die ING-Aktie ist seine einzige Kaufempfehlung gegenüber den neutral bewerteten Aktien von ABN Amro und KBC./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2024 / 18:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



