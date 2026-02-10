ING Group Aktie
|26,13EUR
|0,33EUR
|1,26%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Bank an. Mit seinen Ergebnisprognosen bis 2028 sieht er sich um etwa 8 Prozent über dem Konsens. Hallam rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,08 €
|
Abst. Kursziel*:
11,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,98%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
