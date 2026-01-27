ING Group Aktie
|24,55EUR
|0,06EUR
|0,22%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der ING beim Kursziel von 27 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die ING bleibe eine gute Privatkundenbank für ganz Europa, schrieb Theo Massing am Montagabend. Sie spüre aber den Konkurrenzdruck durch die neuen Digitalbanken. Massing sieht hier eine dünnere Kapitaldecke als bei seinem Favoriten in den Niederlanden, der ABN Amro. Die Bewertung der ING liege im Branchenschnitt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,47 €
|
Abst. Kursziel*:
10,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,98%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|06:33
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|06:33
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|21.01.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|06:33
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|24,62
|0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:23
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:44
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG