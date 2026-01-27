ING Group Aktie

24,55EUR 0,06EUR 0,22%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:33:48

ING Group Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der ING beim Kursziel von 27 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die ING bleibe eine gute Privatkundenbank für ganz Europa, schrieb Theo Massing am Montagabend. Sie spüre aber den Konkurrenzdruck durch die neuen Digitalbanken. Massing sieht hier eine dünnere Kapitaldecke als bei seinem Favoriten in den Niederlanden, der ABN Amro. Die Bewertung der ING liege im Branchenschnitt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,47 € 		Abst. Kursziel*:
10,36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,98%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group

mehr Analysen
06:33 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 ING Group Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ING Group 24,62 0,51% ING Group

Aktuelle Aktienanalysen

07:23 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06:49 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:44 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
26.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
26.01.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
26.01.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
26.01.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 Ryanair Buy UBS AG
26.01.26 Infineon Buy UBS AG
26.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
26.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
26.01.26 Hermès Neutral UBS AG
26.01.26 Richemont Buy UBS AG
26.01.26 VINCI Buy UBS AG
26.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
26.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Swiss Re Neutral UBS AG
26.01.26 Hannover Rück Buy UBS AG
26.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 DocMorris Sell UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen