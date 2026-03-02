ING Group Aktie
|23,68EUR
|-0,69EUR
|-2,81%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Namita Samtani will den störenden Einfluss Künstlicher Intelligenz und die damit verbundenen potenziellen Umsatzrisiken zwar nicht unterschätzen. Sie ist aber in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nicht der Auffassung einiger Investoren, dass die ING-Gruppe im Vergleich zu anderen nordischen und Benelux-Banken anfälliger für KI-bedingte Umwälzungen und verstärkten Wettbewerb sein dürfte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,83 €
|
Abst. Kursziel*:
19,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,35%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
Analysen zu ING Group
|13:28
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
