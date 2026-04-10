Intesa Sanpaolo Aktie

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Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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10.04.2026 15:56:10

Intesa Sanpaolo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor der Berichtssaison der italienischen Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für das Institut insgesamt nur wenig angepasst, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr rechnet die Expertin nun mit einem etwas geringeren Gewinn je Aktie als zuvor. Dies sei in erster Linie auf vorsichtigere Annahmen hinsichtlich der Erträge im Kerngeschäft zurückzuführen. Die Expertin verwies auf die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:04 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,66 € 		Abst. Kursziel*:
23,72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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