Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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18.05.2026 07:17:19

Intesa Sanpaolo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,90 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitagnachmittag an die Resultate des ersten Quartals an. Ihrem Kursziel legt sie nun teilweise bereits die Prognosen für 2028 zugrunde./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,61 € 		Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,46%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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