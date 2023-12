NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien des Internetdienstanbieter Ionos von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 17 Euro auf 19 Euro angehoben. Analyst Toby Ogg begründete seinen Optimismus in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit einer Stabilisierung der Cloud-Trends, Luft nach oben bei der Preisgestaltung und dem Interesse aktivistischer Investoren im Sub-Sektor, dem die United-Internet-Tochter aktiv ist. Dem europäischen Software-Sektor insgesamt traut Ogg auch nach dem zuletzt guten Lauf weitere Kursgewinne im neuen Jahr zu. Seine Software-Favoriten sind unter anderem Dassault Systemes, Sage, Temenos und SAP. Im IT-Dienstleistungsbereich bestünden zwar weiterhin Konjunkturrisiken, doch sei hier Capgemini wegen des Potenzials bei generativer Künstlicher Intelligenz interessant./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2023 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 12:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.