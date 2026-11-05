Fraport Aktie
|68,00EUR
|0,20EUR
|0,29%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss sei der Flughafenbetreiber auf Kurs, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,76%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
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03.11.26
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02.11.26
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02.11.26
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|Fraport Underweight
|Barclays Capital
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|Fraport Hold
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|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|68,00
|0,29%
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|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
|13:26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|RBC Capital Markets
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|Bernstein Research
|13:20
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|Bernstein Research
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