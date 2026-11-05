Fresenius Aktie
|51,60EUR
|0,44EUR
|0,86%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Resultate seien stark ausgefallen, die Markterwartungen dürften nun steigen./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,60 €
|
Abst. Kursziel*:
10,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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|03.11.26
|Fresenius Overweight
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|Fresenius Buy
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|12:30
|Fresenius Buy
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|04.11.26
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|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|51,62
|0,90%
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|Barclays Capital
|13:29
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|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
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