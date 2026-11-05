AIR France-KLM Aktie
|12,82EUR
|1,54EUR
|13,61%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Eine gute Entwicklung der Ticketpreise habe zu einem überraschend starken dritten Quartal der Fluggesellschaft geführt, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs dürfte am Berichtstag zulegen und eine Rally könnte bis zum Jahresende andauern./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,77 €
|
Abst. Kursziel*:
13,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,15%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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