Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Dank des US-Geschäfts habe der Getränkekonzern die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin sieht einen Schritt in die richtige Richtung./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
22,29 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
18,72 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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