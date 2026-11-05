Ryanair Aktie
|25,64EUR
|0,50EUR
|1,99%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
05.11.2026 12:23:36
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Jaime Rowbotham senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen angesichts des Gegenwinds durch hohe Kerosinpreise./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,82 €
|
Abst. Kursziel*:
12,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,20%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
02.11.26
|Ryanair-Aktie im Plus: Billigflieger reagiert auf Gewinnrückgang mit Sparprogramm - Kerosin-Schock belastet Bilanz (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Ryanair fliegt von Saarbrücken künftig auch nach Málaga (dpa-AFX)
|
02.11.26
|ROUNDUP: Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Ryanair Aktie in Grün: Flugangebot in Deutschland wird weiter gekürzt (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Ryanair-Aktie zieht an: Fluggesellschaft streicht Angebot auch in Berlin deutlich zusammen (APA)
|
19.10.26
|Ryanair-Aktie schwächer: Expansion im Südwesten im Blick (dpa-AFX)
|
13.10.26
|BER-Flughafenchefin über Ryanair-Rückzug: 'Ein heftiger Schlag' (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Aktie im Minus: Ryanair reduziert Flugangebot, Berlin trifft es am stärksten (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25,69
|2,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:59
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:58
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.