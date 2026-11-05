NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Panzergetriebe-Herstellers seien ein wenig besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb David H. Perry in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:44 / GMT



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