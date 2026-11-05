RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
05.11.2026 12:16:17
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Panzergetriebe-Herstellers seien ein wenig besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb David H. Perry in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,54 €
|
Abst. Kursziel*:
44,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,07%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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