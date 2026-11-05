AUTO1 Aktie
|19,63EUR
|1,22EUR
|6,63%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des Autohändlers seien weitgehend im Rahmen der im Pre-Close-Call getätigten Äußerungen ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,54 €
|
Abst. Kursziel*:
82,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,02%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.11.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Auto1 nach anfänglichen Verlusten klar ins Plus gedreht (dpa-AFX)
|
04.11.26
|ROUNDUP 2: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt kräftig zu - Kursgewinne (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.26
|ROUNDUP: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt kräftig zu - Aktie fällt aber (dpa-AFX)
Analysen zu AUTO1
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|19,63
|6,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research