Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,5 Euro belassen. Trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes stehe das Industrieunternehmen zu seinen Jahreszielen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schaeffler arbeite an der Kostenbasis, um sich an das Umfeld anzupassen./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,93 €
|
Abst. Kursziel*:
26,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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04.11.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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04.11.26
|Pressestimme: 'Neue Presse' zu Schaeffler (dpa-AFX)
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03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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03.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP 3: Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP 2: Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
03.11.26
|German car parts giant Schaeffler axes 3,500 jobs (Financial Times)
Analysen zu Schaeffler AG
|12:24
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