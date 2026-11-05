AIR France-KLM Aktie
|12,95EUR
|1,67EUR
|14,76%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Jaime Rowbotham lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Rückkehr zum Wachstum im reisestarken dritten Quartal. Er hob zudem hervor, dass die Fluggesellschaft die Kosten unter Kontrolle habe./ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,03%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
04.11.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.08.26
|Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil (Financial Times)
|
30.07.26
|Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM (Financial Times)
|
29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.05.26
|Nahost-Entspannung lässt Anleger zugreifen: Aktien von SAFRAN und Air France-KLM fester (dpa-AFX)
Analysen zu AIR France-KLM
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|12,95
|14,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:59
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:58
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.