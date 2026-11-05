Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Quartalskennziffern des Rüstungskonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies werde jedoch von einem erneut eingetrübten Ausblick auf 2026 klar überschattet./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
1 600,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
835,20 €
|
Abst. Kursziel*:
91,57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
854,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,18%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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