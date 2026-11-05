Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57,40 Euro belassen. Die starke Auftragslage sei das Highlight des Quartalsberichts des Medizintechnikkonzerns, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,91 €
|
Abst. Kursziel*:
33,77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,05%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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|Namenswechsel bei Siemens Healthineers: Vorsichtiger Ausblick und Umbau – Aktie sinkt (dpa-AFX)
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