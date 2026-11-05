NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der überraschend eingetrübte Jahresausblick könnte sich für ein Wachstumsunternehmen, das seine Glaubwürdigkeit in der Umsetzung noch wiederherstellen müsse, spürbar negativ auf die Aktie des Rüstungskonzerns auswirken, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.