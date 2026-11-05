Rheinmetall Aktie
|836,00EUR
|-115,00EUR
|-12,09%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der überraschend eingetrübte Jahresausblick könnte sich für ein Wachstumsunternehmen, das seine Glaubwürdigkeit in der Umsetzung noch wiederherstellen müsse, spürbar negativ auf die Aktie des Rüstungskonzerns auswirken, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
841,00 €
|
Abst. Kursziel*:
60,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
836,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,48%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
11:25
|ROUNDUP 2: Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie bricht am Dax-Ende ein (dpa-AFX)
|
10:37
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
09:43
|AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall-Gewinnwarnung schockt Anleger - Kurseinbruch (dpa-AFX)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08:36
|AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall brechen vorbörslich ein nach Gewinnwarnung (dpa-AFX)
Analysen zu Rheinmetall AG
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|845,00
|-11,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:40
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.