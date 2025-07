NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Lucas Ferhani verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass Honeywell strategische Optionen für seine Geschäftsbereiche Produktivitätslösungen und -dienstleistungen (PSS) sowie für Intellograted, die Lager- und Workflow-Lösungen (WWS) des Konzerns, prüfe. Für WWS sieht er mehrere mögliche Interessenten. Eine Übernahmeinteresse seitens des Gabelstaplerkonzerns Jungheinrich sei eine Option. Das Management habe klare Übernahme- und US-Ambitionen betont./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 13:44 / ET





