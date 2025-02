NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Durch die Inflation und längere Lieferfristen als Folge der Corona-Pandemie sowie den Rückzug etablierter Konkurrenten aus Russland hätten die chinesischen Gabelstapler-Hersteller seit 2019 ihre ausländischen Marktanteile deutlich gesteigert, schrieb Analyst Simon Toennessen in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Europa gehe das vor allem zulasten kleinerer Konkurrenten. Die Restrukturierung bei Kion komme zur rechten Zeit, um die künftige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und sich an das anhaltend niedrige Wachstum in den EU-Kernmärkten anzupassen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 05:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.