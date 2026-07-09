Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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09.07.2026 12:49:38

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus. Bei Knorr-Bremse sollten die neuen Mittelfrist-Ziele die Konsensschätzungen stützen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
101,70 € 		Abst. Kursziel*:
6,19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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