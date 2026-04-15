LEG Immobilien Aktie
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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 91 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green setzte seine Ergebnisschätzungen in der Mitte der Zielspanne des Immobilienkonzerns für 2026 an. Für 2027 und 2028 liegt er aufgrund etwas gestiegener Schätzungen für die Kreditkosten etwas unter dem Konsens./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60,05 €
|
Abst. Kursziel*:
48,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,07%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
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