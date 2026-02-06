Linde Aktie
|390,80EUR
|1,20EUR
|0,31%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Spector am Donnerstagabend. Das Wachstum werde sich 2026 beständig beschleunigen. Zusätzliches Potenzial würde eine allgemeine Konjunkturbelebung mit sich bringen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 550,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 459,69
|
Abst. Kursziel*:
19,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 459,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|390,00
|0,10%
