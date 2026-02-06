Amazon Aktie
|171,16EUR
|-18,14EUR
|-9,58%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und schwächeren Signalen für das erste Quartal lege sich Amazon klar auf einen Investitionszyklus sowohl im Cloud- als auch im Handelsbereich fest, schrieb Eric Sheridan am Freitag nach dem Quartalsbericht. So werde Amazon zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg aktuell sehr kritisch sehen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 222,69
|
Abst. Kursziel*:
25,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 222,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,74%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
