Linde Aktie
|387,40EUR
|-2,20EUR
|-0,56%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern habe 2025 solide abgeschlossen und der Ausblick auf 2026 umspanne die Markterwartungen, schrieb Laurence Alexander am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 535,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 459,69
|
Abst. Kursziel*:
16,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 459,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
05.02.26
|EQS-News: Linde Reports Full-Year and Fourth-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
03.02.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel wäre eine Linde-Anlage von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
09.01.26
|EQS-News: Linde Announces Fourth Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
|
06.01.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
|07:19
|Linde Buy
|UBS AG
|07:08
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|390,80
|0,31%
