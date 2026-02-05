Linde Aktie

398,80EUR -2,20EUR -0,55%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 11:51:09

Linde Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 519 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 519,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 473,33 		Abst. Kursziel*:
9,65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 469,67 		Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

mehr Nachrichten