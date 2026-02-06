RATIONAL Aktie
|756,50EUR
|9,50EUR
|1,27%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
06.02.2026 09:13:19
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 747 auf 757 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Großküchenausstatters für 2025 lägen über den Erwartungen, schrieb Lars Vom-Cleff am Freitag. Rational habe den stärksten Dezember seiner Geschichte hinter sich./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
757,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
746,50 €
|
Abst. Kursziel*:
1,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
756,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,07%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
10:25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal (dpa-AFX)
|
05.02.26
|WDH/ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal - Aktie springt (dpa-AFX)
|
05.02.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu RATIONAL AG
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|05.02.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|749,50
|0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:00
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:52
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:43
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Linde Buy
|UBS AG
|07:18
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|07:17
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|07:17
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:08
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets