Siemens Healthineers Aktie
|41,03EUR
|-1,31EUR
|-3,09%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten bereits mit einer trägen Entwicklung gerechnet, aber auch das zweite Geschäftsquartal dürfte beim Wachstum unter dem Jahresziel des Medizintechnikkonzerns liegen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Das Auftragsbuch überzeuge aber und im zweiten Halbjahr könnte es dann besser laufen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,77 €
|
Abst. Kursziel*:
43,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,40%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|07:42
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|41,06
|-3,02%
