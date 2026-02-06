Aurubis Aktie
|165,40EUR
|4,10EUR
|2,54%
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 140 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein neues Szenario für den Kupferkonzern enthalte Schätzungen, die über dem neuen Ausblick von Aurubis lägen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Hold
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
153,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
162,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
165,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,50%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|10:05
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:02
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10:05
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:02
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10:05
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09:02
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|163,10
|1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:00
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:52
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:43
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Linde Buy
|UBS AG
|07:18
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|07:17
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|07:17
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:08
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets