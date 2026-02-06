Novo Nordisk Aktie
|39,32EUR
|2,26EUR
|6,10%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
06.02.2026 07:42:49
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Abnehmmittel Wegovy dürfte der Konzern 2026 weder am unteren, noch am oberen Ende des Ausblicks landen, schrieb Richard Vosser am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
280,65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Novo Nordisk hits out at rival Hims & Hers over cheaper weight-loss pill (Financial Times)
|
04.02.26
|Novo Nordisk is the biggest loser in the weight-loss duopoly (Financial Times)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritzen sieht mageren Zeiten entgegen (Spiegel Online)
|
03.02.26
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Novo Nordisk’s shares tumble after sales warning as gap widens with Eli Lilly (Financial Times)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|37,77
|1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:43
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Linde Buy
|UBS AG
|07:18
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|07:17
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|07:17
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:08
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG