Danone Aktie
|70,22EUR
|-0,46EUR
|-0,65%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückruf von Säuglingsnahrung scheine deutlich ausgeweitet worden zu sein, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Danone dürfte bei dem Thema umsichtig vorgehen und nach Österreich dürften vermutlich weitere Länder folgen. Der direkte Umsatzeinfluss bleibe aber gering, wenngleich der Markt vorsichtig bleiben dürfte./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71,36 €
|
Abst. Kursziel*:
26,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,17%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
