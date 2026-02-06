AB InBev Aktie
|64,28EUR
|0,84EUR
|1,32%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
06.02.2026 08:23:56
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. AB Inbev überzeuge mit der besten Gewinnentwicklung je Aktie in der Branche, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. 2026 stünden die Zeichen gut für weitere Bewertungszuwächse der Aktie./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64,20 €
|
Abst. Kursziel*:
13,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|64,18
|1,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:43
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Linde Buy
|UBS AG
|07:18
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|07:17
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|07:17
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:08
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG