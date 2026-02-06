RATIONAL Aktie
|756,50EUR
|9,50EUR
|1,27%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 790 auf 835 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fraser Donlon hob am Donnerstagabend seine Gewinnschätzungen an, nachdem der Hersteller von Dampfgarern für Profiküchen die Erwartungen übertroffen habe. 2025 sei in einem schwierigen Umfeld beeindruckend gelaufen. Die Sorgen der Anleger könnten nun schwinden./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu RATIONAL AG
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
