HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller der Toniebox und Figuren habe überraschend stark abgeschnitten und sei dabei in allen Regionen stark gewachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstagabend. Die positive Gewinndynamik dürfte andauern./mis/rob/ag
Nachrichten zu tonies
Analysen zu tonies
Aktien in diesem Artikel
|tonies
|11,02
|1,10%
