Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Rückversicherers biete Qualität zu einem vernünftigen Preis, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend nach den Zahlen. Die Januar-Vertragserneuerungen mit Erstversicherern im Bereich Sach- und Haftpflicht zeigten eine Fortsetzung der Trends von 2025./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
246,40 €
Abst. Kursziel*:
26,62%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
247,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
26,01%
Analyst Name::
Michael Christodoulou
Analysen zu Hannover Rück
08:52
Hannover Rück Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26
Hannover Rück Buy
Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26
Hannover Rück Buy
Jefferies & Company Inc.
05.02.26
Hannover Rück Kaufen
DZ BANK
05.02.26
Hannover Rück Buy
UBS AG
