Linde Aktie

374,40EUR -1,20EUR -0,32%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

22.01.2026 11:03:51

Linde Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Flüge zum Mond oder gar zum Mars könnten sich für Aktionäre von Linde zunehmend auszahlen, schrieb Joshua Spector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Wir denken, dass mit dem Treibstoff für Weltraumflüge auch die Wachstums-Story von Linde angetrieben werden könnte", so der Experte. Derzeit stehe Raketentreibstoff für ein bis zwei Prozent des Umsatzes. Dieser Anteil könne sich aber in den kommenden fünf Jahren verfünffachen bis verachtfachen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 439,35 		Abst. Kursziel*:
13,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 439,35 		Abst. Kursziel aktuell:
13,80%
Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

