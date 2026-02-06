Bayer Aktie

44,91EUR -1,37EUR -2,96%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 08:24:10

Bayer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach den Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Sowohl die Wirksamkeit als auch das Sicherheitsprofil des Gerinnungshemmers habe auf der Internationalen Schlaganfall Konferenz für Applaus gesorgt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Der Präventionserfolg bei ischämischem Schlaganfall (Hirninfarkt) sei bedeutend. In der Schlaganfall-Prävention taxiert Weston das Marktpotenzial von Asundexian aktuell auf 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Neutral
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
45,31 € 		Abst. Kursziel*:
-29,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
44,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,75%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
08:24 Bayer Neutral UBS AG
08:23 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
02.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 46,24 -0,09% Bayer

Aktuelle Aktienanalysen

08:26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Bayer Neutral UBS AG
08:23 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:06 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:43 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Linde Buy UBS AG
07:18 ams-OSRAM Buy UBS AG
07:17 Nestlé Neutral UBS AG
07:17 Shell Neutral UBS AG
07:08 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
07:01 Amazon Outperform RBC Capital Markets
07:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
05.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
05.02.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.02.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Shell Kaufen DZ BANK
05.02.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.02.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 RATIONAL Overweight Barclays Capital
05.02.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
05.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
05.02.26 BNP Paribas Buy UBS AG
05.02.26 Vodafone Group Sell UBS AG
05.02.26 Santander Buy UBS AG
05.02.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
05.02.26 Hannover Rück Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen