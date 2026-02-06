Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Zahlen für 2025 und der Ankündigung einer neuen Dividendenpolitik mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate und der Geschäftsausblick für 2026 deckten sich auf den ersten Blick mit den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Änderung der Dividendenpolitik sei positiv. Denn: Er signalisiere auch, dass der Großaktionär RAG-Stiftung mittlerweile weniger stark eingreife./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,61 €
|
Abst. Kursziel*:
39,63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,96%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
Evonik AG
|14,59
|-0,41%
