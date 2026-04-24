London Stock Exchange Aktie
|114,45EUR
|0,55EUR
|0,48%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf 13750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni aktualisierte am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers seine Schätzungen. Er erhöhte sie leicht, was die übertroffenen Erwartungen widerspiegelt. Zugleich geht er aber von einer Normalisierung der mengenbezogenen Erlöse in den kommenden Quartalen aus. Die Aktie bleibe sein "Top Pick". Die LSE sei gut positioniert, um von einer stärkeren KI-Nutzung zu profitieren. In der Unternehmensgröße, der Produktdiversifizierung und der tiefen Integration in die Finanzmärkte sieht er "bedeutende Wettbewerbsvorteile"./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
137,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
112,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
98,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|12:37
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:36
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:37
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:36
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:37
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:36
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|114,45
|0,48%
