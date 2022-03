Die Analysten der Deutschen Bank (DB) haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Kartonherstellers Mayr-Melnhof von 175 auf 170 Euro leicht gesenkt. Gleichzeitig bestätigte der DB-Experte Matthias Pfeifenberger seine "Hold"-Empfehlung für die im ATX notierte Aktie. Zum Vergleich: Am Donnerstag gingen die Titel von Mayr-Melnhof an der Wiener Börse mit einem klaren Plus von 3,4 Prozent bei 164,40 Einheiten aus dem Handel.

Die am Donnerstag vorgelegten Jahresergebnisse des Unternehmens waren laut Pfeifenberger angesichts der beispiellosen Kostensteigerungen in Ordnung. Zudem sei die vorgeschlagene Dividende von 3,5 Euro je Aktie stark. Dennoch wird der Kartonhersteller weitere Preiserhöhungen vornehmen müssen. Ein stärkerer Druck auf die Margen sei somit unvermeidlich, so Pfeifenberger.

Kapazitätsengpässe und das Exportverbot nach Russland (Produktionsverringerung, Stilllegung oder Verstaatlichung) seien neben der begrenzten Energiekostenabsicherung die Hauptrisiken, führt der DB-Analyst in seiner Studie aus.

