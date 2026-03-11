McDonald's Aktie

280,75EUR -1,40EUR -0,50%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

11.03.2026 20:20:27

McDonalds Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Das Unternehmen wolle teils auf noch preisgünstigere Produkte setzen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus optimistischer Sicht könnte dies die Wertwahrnehmung und das Kundenwachstum verbessern, was seiner Meinung nach weiterhin eine Priorität für Schnellrestaurantketten ist. Pessimisten könnten argumentieren, dass die aktuellen Angebote hinter den internen Erwartungen zurückbleiben und weitere Preisnachlässe erforderlich machten./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 324,61 		Abst. Kursziel*:
1,66%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 325,21 		Abst. Kursziel aktuell:
1,47%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

