McDonald's Aktie

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McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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08.05.2026 06:31:04

McDonalds Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Quartalszahlen von 330 auf 305 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung auf "Sector Perform" belassen wurde. Die Schnellrestaurantkette habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Logan Reich in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sprach dennoch von einem ordentlichen Jahresauftakt. Allerdings sei das Unternehmen nicht immun gegen Einflüsse des Geschäftsumfelds./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 283,70 		Abst. Kursziel*:
7,51%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 283,70 		Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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