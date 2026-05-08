NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Quartalszahlen von 330 auf 305 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung auf "Sector Perform" belassen wurde. Die Schnellrestaurantkette habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Logan Reich in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sprach dennoch von einem ordentlichen Jahresauftakt. Allerdings sei das Unternehmen nicht immun gegen Einflüsse des Geschäftsumfelds./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDT



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