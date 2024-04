FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Mercedes-Benz vor den am 30. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Im Einklang mit vorangegangenen Kommentaren des Managements erwartet Analyst Tim Rokossa laut einer am Freitag vorliegenden Studie einen Rückgang der Absatzzahlen im Jahresvergleich. Vor allem im Kernsegment Auto dürfte der Absatz aufgrund der anhaltenden Knappheit an 48-Volt-Batterien gesunken sein./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 07:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.